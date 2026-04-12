Россиянам обозначили «окна» для подачи данных за воду

С начала апреля в ряде российских регионов введены фиксированные сроки для передачи показаний счетчиков воды. Нововведение призвано сделать начисления более точными и снизить риск завышенных платежей для потребителей, пишет РИА Новости .

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что в нескольких регионах страны уточнили порядок передачи данных по водосчетчикам. Теперь для этого установлены определенные временные промежутки — как правило, с 20-го по 25-е число каждого месяца.

По его словам, отправить показания можно с помощью портала Госуслуги или через личные кабинеты на сайтах управляющих организаций.

Парламентарий пояснил, что в случае пропуска установленного срока начисление платы будет производиться исходя из среднемесячного потребления за последние шесть месяцев. Такой подход заменяет ранее действовавшую практику, при которой при отсутствии данных применялся норматив, зачастую значительно превышающий фактический расход.

Он также отметил, что новая система делает расчеты более приближенными к реальному потреблению, однако гражданам по-прежнему рекомендуется своевременно передавать показания, чтобы избежать неточностей в платежах.

