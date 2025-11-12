Россиянам открыли доступ к древностям Иордании без виз

Отмена визового режима с Иорданией открывает новые перспективы для российских туристов, стремящихся к экскурсионному и пляжному отдыху. Как отметил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, хотя это направление пока не стало массовым, его культурный и рекреационный потенциал сравним с Египтом и ОАЭ. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, страна привлекает уникальным сочетанием древних памятников и современных курортов. Путешественники могут увидеть скальный город Петру, римский амфитеатр в Аммане, замок Ричарда Львиное Сердце в Эль-Караке и место крещения Иисуса. При этом доступны пляжи Мертвого и Красного морей, спа-процедуры и дайвинг в Акабе.

Турэксперт добавил, что важным преимуществом остается доступная стоимость отдыха — недельный тур на двоих обойдется примерно в 200 тыс. рублей. Климатические условия позволяют посещать страну круглый год: весна и осень идеальны для экскурсий, а в Мертвом море можно купаться даже зимой.

По его мнению, упрощение визовых правил создает дополнительный импульс для развития туристического потока, предлагая россиянам доступную альтернативу традиционным направлениям с богатым историческим наследием и разнообразными возможностями для отдыха.

Ранее сообщалось, что безвизовый режим с Иорданией официально стартует в декабре.