Россиянам подсказали, как правильно нормализовать давление

Врач-терапевт Елена Резник в беседе с сайтом aif.ru рассказала , как правильно и безопасно нормализовать давление при его скачках.

Как отметила врач, людей с гипертонией в РФ становится все больше, что связано зачастую с ожирением. Резник отметила, что можно уменьшить употребление натрия, который есть в полуфабрикатах, консервах и соленьях. Упор в рационе важно сделать на овощи и фрукты. Врач рассказала, что также необходимо увеличить физическую активность и отказаться от курения и алкоголя. Следуя этим правилам можно существенно улучшить самочувствие при гипертонии.

Специалист также рекомендует остерегаться стресса и соблюдать режим сна. Она предостерегла от самолечения при серьезных скачках. Только коррекция образа жизни в комплексе может помочь в нормализации давления.

Ранее диетолог рассказала, как при помощи еды снизить уровень стресса.