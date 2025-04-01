Россиянам подсказали, как правильно нормализовать давление
Эксперт Резник напомнил о правилах жизни, которые помогут нормализовать давление
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Врач-терапевт Елена Резник в беседе с сайтом aif.ru рассказала, как правильно и безопасно нормализовать давление при его скачках.
Как отметила врач, людей с гипертонией в РФ становится все больше, что связано зачастую с ожирением. Резник отметила, что можно уменьшить употребление натрия, который есть в полуфабрикатах, консервах и соленьях. Упор в рационе важно сделать на овощи и фрукты. Врач рассказала, что также необходимо увеличить физическую активность и отказаться от курения и алкоголя. Следуя этим правилам можно существенно улучшить самочувствие при гипертонии.
Специалист также рекомендует остерегаться стресса и соблюдать режим сна. Она предостерегла от самолечения при серьезных скачках. Только коррекция образа жизни в комплексе может помочь в нормализации давления.
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