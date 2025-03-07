Россиянам подсказали, какие зарубежные курорты выгодно бронировать весной

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян в беседе сайтом aif.ru рассказал , какие направления станут более выгодными для бронирования этой весной.

Майская путевка в Турцию оказалась самой дешевой в 2025 году. По словам эксперта, дальше цены будут только расти. По весенним условиям на неделю в отеле 5 звезд на условиях «все включено» для семьи из трех человек можно потратить до 200 тысяч рублей. Летом ценник поднимется на 100-150 тысяч.

«Местные отельеры видят очень хорошую динамику продаж, на которую повлиял еще и укрепившийся рубль, а в таких условиях цены никто снижать не будет», — добавил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Мурадян считает, что некоторые отели при ажиотаже начнут традиционно повышать цены совсем скоро. Однако помимо Турции выгодными направлениями на лето, при условии брони сейчас, назвали ОАЭ и Египет. Там можно найти приятные акции. Однако другие популярные у россиян страны в список на дешевое раннее бронирование не вошли. Речь про Таиланд и Китай.

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