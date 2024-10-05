Россиянам пояснили, почему июль и октябрь являются наиболее выгодными месяцами для отпуска

По словам руководителя по коммуникациями сервиса путешествий «МТС Travel» Сергея Становкина, июль и октябрь в следующем году станут наиболее выгодными месяцами для отпуска для тех, кто трудится по пятидневной рабочей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что июль и октябрь станут наиболее выгодными месяцами для отпуска, поскольку в них будет по 23 рабочих дня, подойдут апрель, сентябрь, декабрь, где рабочими станут 22 дня. Наименее выгодным станет январь, так как в нем всего 17 рабочих дней.

По мнению эксперта, наиболее невыгодные месяцы для отпуска с точки зрения финансовой составляющей в 2025 году - май, июнь и ноябрь, поскольку в указанные месяцы жителей нашей страны ожидает только 18-19 рабочих дней.

Он добавил, что суммарный доход работника от отпускных выплат и зарплаты может различаться в зависимости от месяца, который выбирается для отдыха, поскольку стоимость одного рабочего дня в отпуске рассчитывается по среднему коэффициенту, а зарплата распределяется поровну между числом рабочих дней в месяце.

Напомним, что на этой неделе кабмин утвердил календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год. Так, новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января, а вот традиционных длинных выходных в феврале и марте не будет, зато на майские праздники в следующем году жители РФ станут отдыхать по четыре дня, столько же выходных ожидается в июне, а также три выходных подряд – в ноябре.

Ранее также депутат Никита Чаплин пояснил, почему октябрь является наиболее выгодным месяцем для отпуска осенью.