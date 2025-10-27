Россиянам пояснили, почему все больше семей забирают животных из приютов

Решение завести домашнего питомца может стать не просто радостным событием, но и осознанным шагом помощи живому существу. Как отмечает ветеринарный эксперт Марианна Онуфриенко, животные из приютов обладают уникальными преимуществами для тех, кто впервые принимает в семью четвероногого друга. Исследования подтверждают, что общение с питомцами не только снижает стресс, но и способствует профилактике серьезных заболеваний, делая жизнь владельцев более здоровой и насыщенной. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что особенность приютских животных заключается в их социализации — многие из 3,6 млн бездомных кошек и собак в России ранее имели дом и обладают базовыми навыками поведения. Они часто уже приучены к лотку или выгулу, знают команды и умеют ладить с детьми, что значительно облегчает адаптацию в новой семье. Хотя некоторым питомцам требуется время для привыкания, профессиональная поддержка зоопсихологов и волонтеров помогает подобрать идеального компаньона под ритм жизни конкретной семьи.

По мнению ветеринара, важным последствием такого выбора становится воспитательный эффект для детей, которые учатся ответственности и эмпатии через заботу о более слабом существе. Медицинские аспекты также упрощены — все животные из приютов проходят ветеринарный контроль, вакцинацию и стерилизацию, что позволяет новым владельцам сосредоточиться на построении отношений.

