Россиянам помогут урегулировать долги по кредитам
В России планируют ввести процедуру «комплексного урегулирования» задолженности физлиц по кредитам. Соответствующие законопроект разрабатывает Центробанк РФ.
Об этом на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование» сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексей Чирков, передает РБК.
Если документ будет принят, то заемщики, у которых имеются просрочки по кредитам, смогут заключать единые соглашения о реструктуризации задолженности со всеми кредиторами, в роли которых могут выступать банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства.
Они должны будут предложить должнику план работы с долгом: это может быт отсрочка платежей, реструктуризация, отмена штрафов и пеней или частичное списание долга.
На разработку такого соглашения отводится до 30 дней. В течение этого времени кредитор не имеют права взыскивать с заемщика задолженность через суд.
Цель комплексного подхода в том, чтобы сделать процесс урегулирования понятным для клиентов с несколькими проблемным кредитами.
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