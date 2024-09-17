Россиянам пообещали рекордный рост зарплат в 2024 году
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В этом году средняя номинальная заработная плата россиян увеличится на 16%. Об этом со ссылкой на макроэкономический опрос Центробанка РФ сообщают «Известия».
Данное повышение может стать рекордным с 2008 года.
При росте зарплат на 16% средняя зарплата россиян по итогам текущего года вырастет до 89 тысяч рублей.
Однако уже в следующем году, по прогнозу экспертов ЦБ РФ, рост зарплат замедлится почти в два раза, до 9%.
В последующие два года ожидается спад — до 7% в 2026 году и до 6,6% в 2027 году.
Реальная же зарплата россиян в этом году вырастет всего на 7,3%.
В 2025 году ожидается рост до 3%, в 2026 – до 2,6%, в 2027 – до 2,3%.
Ранее сообщалось о том, что россиянам предлагают вакансии с зарплатой от 400 тысяч рублей.