Россиянам предложили пройти тест, чтобы отличить любовь от привычки

Во многих семьях супруги, длительное время прожившие вместе, не в состоянии понять, любят ли они друг друга, или же просто привыкли к сложившемуся порядку. Об этом заявил психолог Станислав Самбурский, его слова привела «Газета.ру».

По утверждению эксперта, многим людям со временем становится удобно жить друг с другом, как брату и сестре, либо как соседям. Такая привычка не имеет ничего общего с нежностью либо страстью.

«Это может быть уютным — если под этим есть эмоциональное ядро. И может быть душным — если это оболочка без содержания», — указал эксперт.

Самбурский сообщил, что для того, чтобы понять, есть ли еще любовь в семье, существует простой и честный тест. Одному из супругов необходимо уехать в другой город хотя бы на месяц. И вот тогда возможно понять, что происходит между ними. Если же одному из партнеров достаточно знать, что его вторая половина живет благополучно, и на этом все ограничивается, то любовь уже прошла и осталась только привычка. Если же человек стремится к постоянному общению и проявлению эмоций, то он все еще чувствует любовь.

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