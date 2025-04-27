Россиян призвали отказаться от поездок на север Индии

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Джамму и Кашмир, а также другие регионы севера Индии. Причины пояснили в посольстве России.

Российских туристов предупредили об угрозе терактов и рисках обострения в индийско-пакистанских отношениях. Посольство РФ в Индии предостерегло путешественников от посещения северных регионов страны, особенно Джаммы, Ладакх и Кашмира, где наиболее высокие риски.

«Рекомендуем в отсутствие крайней необходимости временно воздержаться от посещения союзной территории Джамму и Кашмир», — сообщает посольство в телеграм-канале.

Также тех, кто находится в этих районах, призвали покинуть территорию при первой возможности.

Напомним, что между Пакистаном и Индией возникла очередная напряженность из-за принадлежности территории Кашмира. После теракта с 26 погибшими, который произошел 22 апреля 2025 года, страны встали на грань полномасштабного конфликта.

Ранее сообщалось, что бой между пакистанской и индийской армиями произошел в долине Кашмира.