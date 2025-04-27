Бой произошел между военными Индии и Пакистана

Военные Индии и Пакистана вступили в бой между собой в пограничной долине Кашмира, сообщил в своем телеграм-канале военный блогер Кирилл Федоров.

По его словам, пакистанские военные уничтожили два индийских блокпоста.

«В Кашмире в приграничье идут бои пакистанской и индийской армий», — сообщил Федоров ночью 27 апреля.

Отношения между странами ухудшились после 22 апреля. В тот день неизвестные напали на туристов в подконтрольной Индии части спорного региона Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Фронт сопротивления». В Индии увидели в произошедшем след пакистанской разведки.

25 апреля Пакистан открыл огонь по нескольким индийским пограничным постам вдоль линии контроля (ЛК) в Джамму и Кашмире.

Ранее Пакистан заявил, что воспримет как акт войны любые действия Индии по отводу воды реки Инд.