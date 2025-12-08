Россиянам проиндексируют страховые пенсии с 1 января на 7,6% раньше срока

С 1 января 2026 года страховые пенсии граждан Российской Федерации будут увеличены на 7,6%. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью РИА Новости .

По словам источника агентства, из государственного бюджета будет выделено почти 12 трлн рублей на эти цели. Индексация страховых пенсий по старости затронет как неработающих, так и трудящихся пенсионеров.

«Страховая пенсия будет проиндексирована с 1 января на 7,6%. Повышение страховых выплат коснется более 38 млн человек, а на финансовое обеспечение расходов <...> будет направлено в следующем году практически 12 трлн рублей», — заявил Балынин.

Балынин сообщил, что индексацию проведут раньше запланированного срока. Вместо 1 февраля, как изначально предполагалось, повышение вступит в силу с 1 января. Размер увеличения пенсионных выплат превысит прогнозируемый экспертами уровень инфляции.

Ранее депутаты Государственной думы РФ предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тыс. рублей.