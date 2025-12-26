Россиянам раскрыли, будет ли сокращенным рабочим днем 30 декабря

Екатерина Стенякина, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщила в беседе с РИА Новости, что 30 декабря 2025 года в России не будет сокращенного рабочего дня.

Стенякина отметила, что, поскольку 31 декабря официально не является праздником, то и сокращённый рабочий день перед ним не предусмотрен.

«Сокращенного дня, как обычно бывает перед праздниками, во вторник не будет. Дело в том, что 31 декабря в России — это не праздничный день», — сказала Стенякина.

Она подчеркнула, что последняя рабочая неделя года будет короткой: всего два дня — 29 и 30 декабря.

«Просто уже несколько лет при подготовке производственного календаря Минтруд переносит выходной с другой даты на последний день года: чтобы в каждой семье взрослые могли спокойно и без спешки подготовиться к Новому году», — заключила парламентарий.

