Россиянам раскрыли, чем может обернуться расклейка объявлений на дверях подъездов

В Москве расклейка объявлений на подъездных дверях может обернуться существенным штрафом для нарушителей. Как пояснил юрист Михаил Салкин, подобные действия подпадают под ст. 8.13 Кодекса об административных правонарушениях города Москвы, которая предусматривает санкции за размещение информации в не предназначенных для этого местах без согласия собственника или управляющей организации. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, особенность правонарушения заключается в том, что даже единичный случай незаконной расклейки может повлечь за собой финансовые последствия. Размер штрафа для граждан установлен в диапазоне от полутора до двух тысяч рублей, причем конкретная сумма определяется по усмотрению должностных лиц, рассматривающих дело об административном нарушении.

Юрист подчеркивает, что ключевым критерием законности размещения любой информации является получение соответствующего разрешения от управляющей компании или собственников помещений. В противном случае даже, казалось бы, безобидное объявление на подъездной двери может быть расценено как административное правонарушение.

По его мнению, жителям столицы следует проявлять осмотрительность при распространении информации в многоквартирных домах. Во избежание штрафных санкций рекомендуется использовать специально предназначенные для этого информационные стенды или получать официальное разрешение на размещение материалов в иных местах, что позволит соблюсти требования законодательства и избежать ненужных финансовых потерь.

