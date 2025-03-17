Россиянам раскрыли новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году

Преступники, которые занимаются махинациями с недвижимостью, стали применять технологии искусственного интеллекта, сообщила Ольга Максимова, управляющий партнер юридической фирмы «Maximova & partners», в интервью агентству «Прайм».

Она поведала, что злоумышленники могут использовать технологии для подделки голоса и изображения человека, которому доверяет владелец жилья. Сначала они якобы сливают персональные данные потенциальной жертвы в Сеть.

«Говорят, что Госуслуги взломаны, а в отношении квартиры производится попытка рейдерского захвата, в связи с чем необходимо оказать содействие сотрудникам спецслужб, которые уже в курсе происходящего и делают все, чтобы защитить его интересы», — рассказала Максимова.

Затем, по словам источника, представители так называемых спецслужб предлагают жертве оформить фиктивную сделку по передаче права собственности на квартиру другому лицу, обещая впоследствии вернуть все обратно.

При этом попасть на удочку аферистов рискую зачастую пожилые люди, а также высокоэмоциональные и юридически не подкованные граждане, пояснила Максимова.

«Порой даже проводят реальные расчеты по заниженной стоимости. А затем убеждают перевести полученные деньги «в надежное место», — отметила она.

Максимова рекомендовала всегда добиваться встречи с владельцем недвижимости, оформлять все операции с жильем через юриста, а также учитывать, что представители силовых структур не будут предлагать услуги по защите активов с помощью сложных схем.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье был задержан пособник телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку и выманили у нее 4 млн руб. Полиции удалось разыскать курьера, который забирал деньги у жертвы. Им оказался уже ранее судимый 17-летний юноша.