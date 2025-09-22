Россиянам раскрыли прогноз погоды до конца месяца

Последняя неделя сентября приготовила жителям центральной России настоящий климатический спектакль с резкой сменой декораций. Как рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, нас ожидает стремительный переход от летнего зноя к осенним холодам всего за несколько дней.

По его словам, в день осеннего равноденствия, 22 сентября, природа преподнесет неожиданный сюрприз — солнечную и аномально теплую погоду. Столичный регион окажется на северной периферии антициклона, что обеспечит безоблачное небо и полное отсутствие осадков. Температура взлетит до 24–27° С, что на десять градусов превышает климатическую норму сентября и даже на несколько градусов теплее обычных июльских показателей. Возможен даже повтор температурного рекорда 2018 года.

Метеоролог добавил, что тем не менее уже со вторника ситуация кардинально изменится благодаря североатлантическому циклону «Бернвард». Холодный атмосферный фронт принесет резкое похолодание — дневная температура опустится на 10° С. Если ночь еще сохранит относительное тепло (+13–16 градусов), то в течение дня небо затянется облаками, к вечеру начнется дождь, переходящий в ливень, а ветер усилится и сменит направление на холодное северо-западное. Середина недели окончательно утвердит метеорологическую осень. В среду и четверг регион окажется во власти тыловой части циклона с новыми порциями полярного холода. Температура ночью опустится до +2–5 градусов, а днем не превысит +7–10 градусов, что соответствует климатическим нормам октября. В пятницу температурный фон останется неизменным, с сохранением вероятности небольших осадков.

По его мнению, итогом этой недели станет уникальный природный феномен — стремительное «проскальзывание» из лета в позднюю осень, минуя привычные сентябрьские постепенные переходы. При этом синоптики успокаивают: несмотря на резкое похолодание, снега в столичном регионе на этой неделе ожидать не стоит, хотя температурный режим будет балансировать на грани возможного появления мокрого снега. Москвичам предстоит пережить ускоренную смену сезонов, когда за пять дней можно будет ощутить все переходы от июля к октябрю.

Ранее синоптик Ильин заявил, что до +11° С похолодает в Подмосковье на неделе с 23 по 26 сентября.