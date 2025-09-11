Россиянам раскрыли секрет защиты от проклятий

Священник подчеркнул, что люди, живущие в соответствии с Божьими заповедями и сохраняющие веру, не подвержены влиянию чужих проклятий.

Особое внимание он уделил силе родительских слов, произнесенных в гневе. Такие высказывания могут оказать серьезное воздействие на будущее ребенка и даже изменить его судьбу.

Для защиты от проклятий со стороны посторонних иерей Бородин рекомендует не отвечать агрессией, а спокойно помолиться, перекреститься и произнести: «Да благословит тебя Господь». Этот подход, по его словам, позволяет нейтрализовать негатив и сохранить духовное равновесие.

