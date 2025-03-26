Россиянам раскрыли способ получить недоначисленную часть пенсии

Граждане России могут получить недополученную часть пенсии в отделении Социального фонда. Об этом агентству «Прайм» сообщила Юлия Финогенова, профессор Российского экономического университета имени Плеханова.

Как пояснила собеседник журналистов, в Социальном фонде России граждане пенсионного возраста смогут получить недостающую часть выплат, если при расчете страховой пенсии не был учтен стаж.

«Также выплаты могут быть связаны с периодами ухода за ребенком, прохождения военной службы или временного отстранения от должности», — передает агентство слова Финогеновой.

В Социальном фонде напомнили, что пенсионеры могут получить положенные им выплаты, если предоставят документы, которые ранее не были переданы в фонд. Эти документы должны подтверждать стаж и доходы до 2002 года.

«Кроме того, у пенсионеров могли появиться иждивенцы, или они сменили регион проживания», — отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии, пособия по инвалидности, сиротству и потере кормильца.