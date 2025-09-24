Россиянам раскрыли, в каких случаях QR-код может заменить паспорт

Россиян ждет новый уровень цифрового удобства: вскоре QR-код из приложения «Госуслуги» станет полноценной заменой бумажному паспорту в ряде повседневных ситуаций. Эта инициатива, как сообщает депутат Госдумы Никита Чаплин, призвана упростить процедуру подтверждения личности и возраста для граждан. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, на первом этапе цифровой документ можно будет предъявить при посещении музеев и кинотеатров, для прохода в бизнес-центры, а также при покупке товаров с возрастными ограничениями или на почте. Ключевым преимуществом системы является конфиденциальность: проверяющее лицо видит на экране лишь минимально необходимую информацию, например, факт достижения совершеннолетия, без отображения полных паспортных данных.

Парламентарий отметил, что для получения кода пользователю потребуется зайти в мобильное приложение «Госуслуги», выбрать сервис «Госдокументы», найти в списке свой паспорт и нажать кнопку «Предъявить данные». Это сгенерирует уникальный QR-код, действительный в течение ограниченного времени.

По его мнению, в перспективе сферы применения цифрового удостоверения значительно расширятся. Его планируют внедрить в банках, МФЦ, салонах связи, частных клиниках и гостиницах. Таким образом, поэтапное подключение организаций к единому сервису создаст универсальный и безопасный механизм идентификации, постепенно сокращая необходимость носить с собой бумажный паспорт.

Ранее сообщалось, что у россиян появится свой собственный QR-код.