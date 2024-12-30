Россиянам рассказали, как избежать недомогания в праздничную ночь на фоне солнечного «шторма»

Проблемы со сном, слабость, головная боль, перегрузки из-за стресса, попытки заесть негативные ощущения и многое другое поджидает граждан во время ближайшей магнитной бури. Прогнозируют, что самый ее пик активности придется в ночь на 31 декабря. KP.RU подсказал, как обезопасить свою нервную систему и психоэмоциональное состояние.

В первую очередь специалисты рекомендуют хорошо спать на выходных. Даже разовое отсыпание улучшает состояние и как раз этим важно заняться до новогодней ночи. При этом за самим застольем и врачи и ученые не советуют увлекаться алкоголем: эти напитки особенно вредоносны для людей с чувствительностью к магнитным бурям. Желательно и вовсе отказаться от горячительных напитков.

Для лучшего сна и отвлечения от недомогания можно уделить время прогулке. Свежий воздух поможет разгрузить голову, насытиться кислородом и зарядиться бодростью.

«Чрезмерный объем пищи может привести к повышению внутрибрюшного давления и давления в сосудах. Кроме того, избыток пищи в желудке поджимает легкие. Из-за этого может появиться ощущение, что стало сложно дышать» — рассказал в одном из интервью «КП» профессор-кардиолог Филипп Копылов.

Также специалисты рекомендуют не игнорировать любые симптомы, которые мешают действительно наслаждаться праздником. В случае серьезных обострений важно вовремя обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря накрыла Землю вечером 25 декабря.