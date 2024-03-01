Россиянам рассказали, как не оказаться среди клиентов банков с отозванной лицензией

Председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов предположил, что в России могут продолжить отзывы лицензий у банков. Он подсказал, как не стать клиентами в неблагонадежных организациях, сообщает URA.RU .

Главный банк России забрал лицензии у QIWI и «Гефеста». Эксперты считают, что дальше возможны новые подобные решения. Однако в Ассоциации банков страны в этом усомнились, хотя исключать такой сценарий тоже не стали.

Как напомнил Скворцов, отзыва лицензий у банков в РФ не было больше года.

«Говорить, что сейчас поднялась новая волна, наверное, не очень корректно, но за прошедшее время у регулятора могли накопиться определенные претензии к отдельным банкам. Прежде всего в плане нарушений закона ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма). Плюс, у некоторых банков их бизнес-модель оказалась неэффективной. Наверное, какие-то отзывы лицензий еще могут быть, но навряд ли стоит ждать массовых или каких-то специальных компаний по отзыву», — объяснил Олег Скворцов.

Специалист рекомендует не становиться клиентами банков, которые не могут предоставить нормальной отчетности. Все это легко проверить по публикациям кредитно-финансовых организаций. Также стоит обращать внимание на улучшения работы мобильного приложения, обновления банка, его кредитоспособность, качество и другие факторы. Это снизит риски попасть в неблагонадежную организацию.

Напомним, ЦБ РФ забрал лиценцию у Киви-банка 21 февраля из-за нарушения по части легализации доходов. Их организация получила неправомерно. Аналогично поступили с коммерческим банков «Гефест». Пока клиентам этих организаций поступают первые выплаты, которые остались на счетах.

Ранее сообщалось об инструкции для вкладчиков и закредитованных лиц Qiwi-банка.