Россиянам рассказали, как предотвратить потерю слуха с возрастом

Врач-хирург Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24.ru рассказала о способах защиты слуха и замедлении его потери с возрастом.

По словам специалиста, одной из главных причин ускоренного снижения или потери слуха является длительное воздействие громких звуков. Это может быть музыка или работа на шумном предприятии, все, что заставляет слух перенапрягаться на регулярной основе. Частое посещение концертов также неблагоприятно сказывается на здоровье.

Дмитриенко советует использовать беруши или наушники с шумоподавлением, которые помогут снизить нагрузку на слух.

«Забота о здоровье ушей – это еще один важный аспект сохранения слуха. Воспалительные процессы в ухе могут привести к потере слуха и другим осложнениям. Регулярные осмотры у врача помогут выявить и предотвратить потенциальные проблемы», — продолжила Екатерина Дмитренко.

На слух также влияет образ жизни. Дмитриенко напомнила, что важно соблюдать правильное питание, насыщаться витаминами разных групп и соблюдать правила гигиены. Также благоприятно на слух повлияет физическая активность, которая способствует лучше циркуляции крови.

С возрастом рекомендуется регулярно проверять слух, а при обострениях и неприятных симптомах важно обращаться к специалисту.

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