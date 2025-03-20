Россиянам рассказали, как распознать инсульт

Инсульт занимает второе место в списке причин преждевременной смертности людей в мире. По этой причине важно помнить, как распознать инсульт. О главных правилах поведения при приступе пишет «ТулаСМИ».

Распознать инсульт можно по простому тесту УЗП – улыбка, разговор и поднятие рук. При подозрительных реакциях больного нужно попросить его улыбнуться. В этом случае мимика не должна быть перекошенной и дергаться. Если один из уголков не слушается и опущен вниз, а другой вверх, то это повод насторожиться.

При разговоре в прединсультном состоянии речь больного становится невнятной, похожей на нетрезвый говор.

И последнее: нужно попросить больного поднять обе руки. Уровень расположения конечностей будет неодинаковым, если человек в шаге от инсульта.

Также на инсульт может указывать внезапная сильная головная боль, проблемы с пониманием чужой речи, сильное головокружение, потеря чувства координации и равновесия.

При одном или нескольких признаках важно вовремя вызвать врачей, а только потом стараться облегчить состояние больного. При помощи в течение четырех-шести часов шансы на спасение человека значительно возрастают. Однако многое будет зависеть также от возраста и состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что врачи в Московской области спасли мужчину с перекрытым кровотоком в сонной артерии.