Россиянам рассказали, как вести себя на природе при соседстве с пьяной компанией

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с Общественной службой новостей назвал главные правила безопасности при встрече с шумными компаниями на природе.

Первое и самое важное — при виде пьяных или агрессивно настроенных людей лучше сразу покинуть это место. По словам Халилова, к вечеру ситуация может обостриться.

Также важно перед поездкой изучить место отдыха в интернете — некоторые районы имеют плохую репутацию из-за частых конфликтов с местными жителями. Халилов рекомендует обращать внимание на отзывы других туристов о конкретных полянах и лесных стоянках. Стоит учитывать, что особую опасность представляют места без мобильной связи.

«Когда есть несколько компаний и они объединены, потенциально опасные личности не будут вести себя вульгарно и агрессивно. Всем нужна легкая добыча. И если вы с кем-то в большой компании, вы этой легкой добычей не будете, и тем самым вы можете себя обезопасить и защитить», — отметил эксперт.

При выборе места для пикника эксперт советует присоединяться к другим семейным компаниям. Но даже в этом случае стоит иметь при себе перцовый баллончик — он может пригодиться как для защиты от людей, так и от диких животных.

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