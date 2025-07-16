Названы скрытые симптомы обезвоживания и как его избежать

В жаркую погоду риск обезвоживания резко возрастает, но многие не замечают его симптомы. Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, как распознать опасное состояние и почему ледяная вода может навредить здоровью. Об этом сообщает REGIONS.

Летняя жара — не только повод для отдыха, но и серьезное испытание для организма. Обезвоживание наступает незаметно, но его последствия могут быть опасными. По словам терапевта Надежды Чернышовой, первым тревожным сигналом становится жажда, но лучше не доводить до ее появления.

Среди других симптомов — слабость, головокружение, учащенное сердцебиение и даже мышечные спазмы. Чтобы избежать проблем, врач советует всегда носить с собой бутылку чистой воды и пить небольшими порциями в течение дня. Газировка, чай и кофе не заменяют воду — они лишь усиливают потерю жидкости.

Особую опасность в жару представляет ледяная вода. Резкое охлаждение горла может спровоцировать ангину или простуду, особенно у людей с хроническими заболеваниями. В путешествиях в экзотические страны стоит отказаться от напитков со льдом — неизвестно, из какой воды он приготовлен, а это грозит отравлением.

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