Россиянам рассказали, как выбрать безопасную глазурь для кулича

Любителям пасхальных куличей стоит внимательно относиться к составу глазури, которой покрыта выпечка. Об этом сообщила « Ленте.ру » диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, при выборе продукта важно учитывать наличие в составе различных добавок, таких как консерванты, красители, эмульгаторы и стабилизаторы. Она отметила, что при обнаружении подобных компонентов лучше отказаться от употребления такой глазури. Даже варианты с более натуральным составом, как правило, содержат значительное количество сахара и яичных белков.

Эксперт подчеркнула, что калорийность глазури остается высокой и может достигать 400 килокалорий, особенно если в нее добавлены дополнительные ингредиенты вроде орехов или масла.

При этом диетолог указала, что безопасной порцией можно считать около 10–20 граммов глазури вместе с кусочком кулича. Такое количество не окажет существенного влияния на рацион при умеренном потреблении.

Также специалист предложила альтернативные способы приготовления глазури в домашних условиях. В частности, можно использовать агар-агар, желатин или ягодное пюре. Кроме того, допускается приготовление белковой глазури с уменьшенным содержанием сахара или его заменителями.

В целом эксперт рекомендовала соблюдать умеренность и внимательно относиться к составу праздничных десертов.

