Природный яд в пакетике: неправильно выпитый чай оказался губителен для крови

Свежий горячий чай — утренний ритуал для миллионов. Считается, что напиток богат антиоксидантами, витаминами и тонизирует. Но у этой медали есть обратная сторона. Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына в беседе с REGIONS рассказала, при каких условиях любимый чай может вызывать дискомфорт, раздражать желудок и даже обострять хронические заболевания.

Специалист отмечает, что привычный нам чай далеко не так прост: в его состав входят биологически активные вещества, напрямую воздействующие на работу ЖКТ. В умеренном количестве эти компоненты идут организму на пользу, однако чрезмерное увлечение напитком может спровоцировать значительные нарушения в системе пищеварения.

В чае содержатся танины — дубильные вещества, которые придают напитку терпкость. В малых дозах они обладают противовоспалительным действием, но когда танинов становится слишком много, они начинают работать против организма. Эти соединения замедляют моторику пищеварительной системы и одновременно стимулируют выработку соляной кислоты. Получается двойной удар: пища задерживается в желудке, а кислоты вырабатывается больше. Результат — тяжесть, дискомфорт, изжога. Особенно чувствительны к действию танинов люди, которые пьют крепкий чай как основной источник жидкости, употребляют его натощак или имеют эрозивно-язвенные изменения слизистой желудка.

«При регулярном употреблении крепкого чая на пустой желудок воспалительные процессы усиливаются. Тем, у кого диагностирован гастрит или язва, лучше вообще отказаться от напитка или пить его сильно разбавленным», — советует врач.

Еще одна проблема крепкого чая — высокое содержание дубильных веществ, которые мешают усвоению железа. Это особенно важно для людей с железодефицитной анемией, у которых и так нарушен баланс этого микроэлемента. Танины связывают железо в кишечнике, не давая ему всасываться в кровь. Если пить чай сразу после еды, эффект усугубляется. Организм недополучает ценный элемент, и анемия может прогрессировать даже при полноценном питании.

«Людям с железодефицитной анемией чай лучше ограничить или хотя бы не пить его сразу после еды — лучше через 2–3 часа», — объяснила медик.

Для здорового человека пара чашек в день не страшна, но если чай становится основным напитком и заменяет воду, дефицит железа может развиться даже при отсутствии других факторов риска.

Многие уверены, что травяные чаи не могут навредить. Это распространенное заблуждение. Некоторые травы содержат пирролизидиновые алкалоиды — природные ядовитые соединения, которые токсичны для печени. Речь не об аптечных сборах, где контроль качества строже. Опасность представляют травы, собранные самостоятельно или купленные на рынке у сомнительных продавцов. В бесконтрольных сборах могут оказаться растения, которые при регулярном употреблении наносят удар по печени.

«Токсическое действие накапливается годами. Человек пьет вроде бы полезный травяной чай, а в итоге получает проблемы с печенью. Поэтому травы лучше покупать в аптеках и не увлекаться одним и тем же сбором месяцами», — рекомендует Светлана Черепицына.

Для того чтобы чай приносил исключительно пользу, важно подходить к чаепитию осознанно: не пить его на пустой желудок, избегать чрезмерной крепости заварки и не пытаться заменить бодрящим напитком обычную чистую воду. Людям с дефицитом железа лучше выдерживать двухчасовую паузу после еды, а к выбору травяных сборов стоит относиться с осторожностью. Как отмечает эксперт Светлана Черепицына, этот напиток способен согревать и даже исцелять, если учитывать индивидуальные особенности организма и соблюдать умеренность, ведь любое злоупотребление превращает достоинства в недостатки. В конечном итоге секрет идеальной чашки чая кроется в отсутствии фанатизма и умении вовремя прислушаться к потребностям своего тела.

