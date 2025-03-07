Россиянам рассказали, как выбрать качественную парфюмерию в подарок на 8 марта
Роспотребнадзор напомнил о показателях качества парфюмерии и косметики
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В тульском управлении Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественные косметику и парфюмерию в подарок на 8 марта. Рекомендации ведомства публикуют Тульские известия.
Помимо срока годности косметики важно уточнять информацию об изготовителе, продавце и самом товаре. Это фирменное наименование организации, место ее нахождения или все данные про ИП. Упаковка также должна иметь сведения о государственной регистрации.
Также обязательно должна быть указана следующая информация:
- Инструкция по применению;
- подробный состав;
- ограничения и предупреждения о специфических элементах;
- условия хранения;
- номинальный объем продукта.
В ведомстве отметили, что духи должны пробиваться в приложении Data Matrix и иметь для этого маркировку «Честный знак». Это позволит покупателю установить легальность товара и все подробности, в том числе о производителе.
Специалисты подчеркнули, что на парфюмерно-косметические изделия по закону не распространяется возврат, так как это товар надлежащего качества. Однако клиенту при этом не могут отказать в опробовании аромата или другой продукции на месте перед покупкой.
Ранее сообщалось, что россиянки рассказали о лучшем подарке на 8 марта.