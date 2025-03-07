Россиянам рассказали, как выбрать качественную парфюмерию в подарок на 8 марта

В тульском управлении Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественные косметику и парфюмерию в подарок на 8 марта. Рекомендации ведомства публикуют Тульские известия.

Помимо срока годности косметики важно уточнять информацию об изготовителе, продавце и самом товаре. Это фирменное наименование организации, место ее нахождения или все данные про ИП. Упаковка также должна иметь сведения о государственной регистрации.

Также обязательно должна быть указана следующая информация:

Инструкция по применению;

подробный состав;

ограничения и предупреждения о специфических элементах;

условия хранения;

номинальный объем продукта.

В ведомстве отметили, что духи должны пробиваться в приложении Data Matrix и иметь для этого маркировку «Честный знак». Это позволит покупателю установить легальность товара и все подробности, в том числе о производителе.

Специалисты подчеркнули, что на парфюмерно-косметические изделия по закону не распространяется возврат, так как это товар надлежащего качества. Однако клиенту при этом не могут отказать в опробовании аромата или другой продукции на месте перед покупкой.

Ранее сообщалось, что россиянки рассказали о лучшем подарке на 8 марта.