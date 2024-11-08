Россиянам рассказали, как выбрать качественную сметану в магазине

Ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии Елена Щетинина в беседе с сайтом aif.ru рассказала, что отличает качественную сметану и как не приобрести продукт с примесями и заменителями.

Как отметила специалист, в натуральной классической сметане всего два ингредиента: сливки или молоко, а также закваска. Больше никаких добавок и регуляторов там быть не должно. При этом продукт может отличаться по густоте за счет содержания жира от 10 до 25%.

«Также густота зависит от зрелости сметаны. Свежерасфасованный продукт всегда более жидкий. А чуть постояв, сметана становится более плотной. Также имеет значение вид закваски, который используется на предприятии: одни могут сделать продукт более густым, а другие скорректировать вкусоароматические характеристики», — объяснила специалист.

Эксперт подчеркнула, что при изготовлении сметаны происходит сквашивание сливок. Однако при этом кислый и горький вкусы у продукта должны отсутствовать. Если у кисломолочного продукта также отделяется сыворотка, то значит на предприятии неправильно провели гомогенизацию сливок.

В магазине Щетинина рекомендует внимательно изучать состав сметаны и не приобретать продукты сомнительных, непроверенных марок.

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