Россиянам рассказали, как заниматься спортом без лишних мучений

По словам эксперта, мотивация и энергия живут гораздо меньше, чем стабильная привычка. Однако привить последнюю могут немногие: 92% людей сбиваются с намеченного курса.

Серральде считает, что человек, желая регулярно заниматься спортом, должен четко осозновать зачем ему это. Это может быть мечта об идеальной фигуре, но вместе с этим стоит помнить, что физнагрузка помогает здоровью в целом. Например, активность снижает риск хронических заболеваний, в том числе диабета и гипертонии. У людей, занимающихся спортом, лучше сон и настроение. Также это отличный способ снизить тревожность, стресс и симптомы депрессии.

«Поначалу делайте немного, затем увеличивайте число повторений. Попробуйте отжиматься, для начала можно просто с колен. И не ставьте при этом рекордов. Они лишь ведут к переутомлению и травмам. Главное — регулярность выполнений», — объяснил эксперт.

По словам тренера, увидеть результаты трудов можно, если стабильно заниматься спортом по три раза в неделю по 45 минут. Однако главный секрет не только в регулярности, но и удовольствии. По словам Серральде, нужно выбирать те упражнения и нагрузку в целом, которая нравится. Это может быть катание на роликах, бассейн, спортзал и другие виды активности.

Ранее сообщалось, что в Казани появилась беговая дорожка, созданная из переработанных автомобильных покрышек.