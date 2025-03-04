Россиянам рассказали, какие витамины нужно пить весной

Врач-иммунолог-аллерголог Евгения Паршина в беседе с сайтом aif.ru рассказала , какие витамины больше всего необходимы организму после зимы, и почему не стоит сразу бросаться в аптеку за промышленными добавками.

После зимы человеку важно налегать на фрукты и овощи, а также учитывать, что иммунитет могли снизить стресс, недосыпы и гиповитаминоз. Весной человек еще чувствует лень и упадок, по этой причине надо оказывать организму дополнительную поддержку. Для этого врач советует сдать анализы на проверку дефицита витаминов.

Паршина рассказала, что с помощью правильного насыщенного питания важно насытиться кальцием, магнием, калием, разного рода витаминами, такими C и группы B. Можно замораживать некоторые продукты, богатые этими элементами. Например, в морозилку можно отправить смородину, облепиху, зелень, яблоки, цитрусовые. Использовать их можно для чая, морсов или в качестве добавки к перекусам. Главное ввести правильные продукты в привычку и иметь разнообразное ежедневное меню. Врач советует включить в него рыбу, мясо, масла и бобовые.

Дополнительный прием витаминов необязателен, но возможен при жесткой нехватке витаминов. Но дозировку и точные данные можно узнать лишь у врача и после сдачи соответствующих анализов.

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