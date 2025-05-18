Россиянам рассказали, кто из них может остаться вовсе без пенсии

Илья Русяев, управляющий партнер юридической фирмы «Русяев и партнеры», в интервью RT рассказал о том, кто в России может напрочь лишиться пенсии. Он подчеркнул, что право на получение пенсии гарантировано федеральным законом, но для его реализации нужно соблюсти определённые условия.

В 2025 году возраст выхода на пенсию в России будет увеличиваться в соответствии с изменениями, внесёнными в 2018 году. Это означает, что некоторые люди не смогут выйти на пенсию в текущем году. Однако они смогут оформить страховую пенсию уже в будущем году.

«В первую очередь речь идет о страховой пенсии по старости, которая назначается при достижении определенного возраста, наличии страхового стажа и установленного количества пенсионных коэффициентов», — пояснил Русяев.

Однако есть люди, которые не получают пенсию. Это, в частности, те, у кого не хватает страхового стажа (меньше 15 лет) и пенсионных баллов (меньше 30), — подчеркнул специалист в области права.

В подобных ситуациях назначение страховой пенсии не представляется возможным. Для таких граждан предусмотрена социальная пенсия по старости, но она выплачивается с более позднего возраста: 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Однако для её получения необходимо проживать на территории Российской Федерации, — пояснил Русяев.

Также, пенсионные выплаты не предусмотрены для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих вид на жительство и не проживающих в России в течение 15 лет и более.

«Прекращается выплата также при выезде за границу на ПМЖ, если не соблюдены специальные соглашения», — добавил Русяев.

В результате, критерии для отказа в назначении или прекращении выплаты пенсии строго установлены и применяются независимо от личных факторов, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Социальный фонд России подсчитан средний размер пенсионных накоплений россиян.