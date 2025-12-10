Россиянам рассказали, кто получит декабрьскую зарплату раньше всех

Тем, чья зарплата обычно выплачивается в декабре, но попадает на январские праздники, директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев сообщил о возможности получить ее раньше. Об этом он поведал в интервью агентству «Прайм».

По словам собеседника журналистов, в декабре многие работники могут рассчитывать на получение сразу трех выплат. Это связано с тем, что работодатели обычно стараются завершить все финансовые расчеты уходящего года до наступления нового, чтобы избежать остатков на счетах. Таким образом, помимо ноябрьской зарплаты, сотрудники могут получить аванс за декабрь и саму декабрьскую зарплату.

«Зарплату за первую половину месяца (то есть аванс) работодатели должны выплачивать с 16-го по 30-31-е число месяца, а вторую половину заработной платы — не позднее чем до 15-го числа следующего месяца. Итого в декабре зарплаты платятся раньше из-за большого количества выходных дней в январе», — отметил Муравьев.

Тем, у кого дата выплаты зарплаты приходится на посленовогодние рабочие дни, не стоит рассчитывать на досрочное получение денег. Хотя работодатель имеет право, он не обязан это делать, резюмировал Муравьев.

