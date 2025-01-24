Россиянам рассказали, может ли недосып привести к смерти

Врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru рассказала, насколько опасен постоянный недосып и почему это может привести к опасным осложнениям.

Постоянная нехватка сна превращается в хроническую проблему, что мешает организму полноценного восстанавливаться. По словам Леонтьевой, недосып ударяет по всем системам организма, включая и гормональный фон. В первую очередь растет риск развития психических расстройств и ожирения.

Врач отметила, что сам хронический недосып не может вызвать летальный исход, однако это зачастую приводит к развитию опасных заболеваний, которые и повышают вероятность обострений, вплоть до смерти.

Леонтьева рекомендует ложиться и вставать в одно и тоже время, а также получать достаточное количество сна. Главное давать засыпать себе в тишине и темноте, а также не употреблять перед сном напитки с кофеином и тяжелую пищу. Также специалист советует откладывать телефон и другие экраны подальше, так как свет сбивает настрой и снижает выработку мелатонина.

Ранее сообщалось, что ночные пробуждения в туалет оказались симптомом опасной болезни.