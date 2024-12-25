Россиянам рассказали о необычном способе продлить жизнь

Врач-невролог Руслан Исаев рассказал «Газете.Ru» , что продлевает жизнь человека до 90-100 лет. По его словам, огромную роль в этом играет позитивный настрой.

Оптимисты на 10-15% живут дольше пессимистов. По словам Исаева, связано это с общим настроем и выбросом положительных гормонов, которые влияют на многие процессы в организме. Как отметил врач, даже пятиминутный искренний смех может продлить жизнь уже на один год. Это благотворно влияет на иммунитет и нервную систему.

«Чтобы переключить свое настроение перечитывайте книги, которые когда-то доставляли удовольствие. Пересматривайте любимые фильмы, старые комедии. Завтрак или обед можно превратить в небольшое развлечение. Придумывайте повод для радости, пользуйтесь любой возможностью доставить себе удовольствие — это отличный способ борьбы с депрессией», — рекомендует врач.

Также важно уделять время физической нагрузке. По словам врача, это активизирует работу всего организма. Достаточно делать зарядку в течение 10-15 минут. Также можно включить в рутину прогулки и больше общения. Как отметил Исаев, это поможет поддерживать оптимистичный настрой и продлевать жизнь.

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