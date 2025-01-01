Россиянам рассказали о незаменимых предметах в автомобиле зимой

Специалисты Роскачества и Росстандарта в беседе с RT напомнили, что нужно обязательно иметь в автомобиле в зимний сезон на непредвиденный случай.

Помимо аптечки, лопаты и запасного колеса в машине на дальнее следование важно иметь пускозарядное устройство, которое выступит как «пауэрбанк» для запуска двигателя в случае неожиданной поломки.

Также зимой важно иметь стеклоомывающую жидкость, известную как незамерзайку, чтобы обрабатывать лобовое стекло. При минусовых температурах нередко обзор становится мутным из-за наледи. Жидкость не позволит ей образоваться.

«Всегда держите это средство про запас. Внимательно изучайте состав средства, не покупайте незамерзайку в непроверенных местах и не экономьте на ней. Как правило, чем меньше цена, тем больше риск нарваться на разбавленную подделку», — уточнили эксперты.

Также на холодный сезон при себе водителям рекомендуют держать провода для прикуривания, буксировочный трос, огнетушитель, светоотражающий жилет и знак аварийной остановки.

Перед отправлением на дальние дистанции эксперты рекомендуют проверять уровень масла и тормозной жидкости, а также топлива. Важно убедиться, что колеса не сдуты и не нуждаются в докрутке.

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