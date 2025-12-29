Россиянам рассказали о штрафах из-за зловонного холодца

Постоянный зловонный запах из соседней квартиры, например, от приготовления холодца или других блюд, может стать основанием для привлечения нарушителей к административной ответственности. Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» рассказала юрист Екатерина Нечаева.

Она отметила, что жильцы многоквартирного дома имеют право подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться к участковому уполномоченному полиции.

«Прямого штрафа за запах еды не существует, но это может подпадать под ст. 6.4 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта", за которую предусмотрен штраф для граждан от 500 до 1500 руб.», — объяснила юрист.

Специалисты Роспотребнадзора могут выполнить замеры воздуха в местах общего пользования (подъезде, на лестничной клетке) для выявления превышения предельно допустимых концентраций веществ, вызывающих неприятный запах.

Ключевое значение имеет системность нарушения, добавила Нечаева. Если неприятный запах носит разовый характер, например, сосед один раз сварил холодец, то с большой вероятностью дело ограничится предупреждением.

