Россиянам рассказали о связи омоложения и кофе

Врач-диетолог Алена Капустина в интервью RuNews24.ru рассказала о пользе одного из самых любимых напитков россиян — кофе.

Кофе может улучшить обмен веществ, что поможет в сжигании жира и ускорении метоболизма. Регулярное употребление напитка в умеренных дозах поможет в профилактике ожирения, а это уже снижает риск очень многих болезней, в том числе и диабета.

«Кроме того, кофе богат антиоксидантами, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы, образующиеся в результате окислительных процессов. Эти радикалы повреждают и ткани, приводящие к старению, а антиоксиданты защищают клетку от этого процесса», — комментирует врач.

Улучшается также работа сердечно-сосудистой системы за счет улучшения кровообращения и питания клеток. Последние лучше обновляются, что говорит о влиянии бодрящего напитка на омоложение. Кофеманы стареют медленнее, о чем говорят многие исследования.

Капустина также рассказала, что кофе укрепляет нервную систему и улучшает настроение. Однако напиток можно не всем, у него есть противопоказания, что лучше уточнить у своего врача.

Ранее специалист назвал время дня, когда кофе приносит больше пользы для сердца.