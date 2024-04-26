Россиянам рассказали о связи сбалансированной еды и интеллекта

На здоровье и развитие мозга влияют генетические факторы, образ жизни и, как выяснили ученые, правильно подобранное питание. Как сообщают Тульские известия , было проведено большое исследование, которое выявило еду, способную сделать человека умнее и снизить риски многих заболеваний.

Проведенное исследование описали в научном издании Nature. Ученые британского университета Уорика разделили 180 тысяч человек на четыре группы в рамках эксперимента. В первой были люди с рационом питания из продуктов без содержания крахмала, во вторую попали вегетарианцы, в третью - питающиеся едой с содержанием белка и низким содержанием клетчатки. В четвертую группу определили людей со сбалансированным типом питания.

Собрав достаточное количество данных, анализов и других показателей, ученые прогнали информацию через нейросеть. Она определила, что сбалансированное питание более полезно для поддержания и развития когнитивных функций. Люди из этой группы были отмечены как более интеллектуально развитые и психически уравновешанные. На это указало большое количество серого вещества в мозге.

Сбалансированное питание предполагает достаточное количество клетчатки, овощей и фруктов, орехов, семян, бобовых, умеренное включение в блюда яиц, мяса, рыбы и молочных продуктов. Именно на такое питание хотят продвигать в массы как более полезное.

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