Россиянам рассказали о тканях и материалах, снижающих риск поражения молнией

Во время грозы резиновые сапоги могут стать не просто защитой от дождя, а настоящим средством безопасности. Как объяснил в беседе с Life.ru ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН Натан Эйсмонт, некоторые ткани и материалы действительно могут стать спасением во время молнии.

Как напомнил эксперт, резина плохо проводит электричество, создавая дополнительный барьер между человеком и разрядом молнии. Этот факт подтверждает трагический случай в Тульской области, где люди в резиновых сланцах выжили, а те, кто был босиком или в мокрой кожаной обуви, погибли. Хотя материал не дает стопроцентной гарантии, это существенно снижает риски смертельного травмирования.

«А вот ходить босиком или в мокрой обуви из кожи или ткани во время грозы опасно — хуже изоляция от удара током. Также полезно иметь под рукой коврики или пледы из диэлектрического материала», — добавил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Резиновая обувь — не единственный способ защиты. Автомобиль работает как идеальное укрытие, выполняя функцию клетки Фарадея и перенаправляя разряд по металлическому корпусу. Если машины рядом нет, можно использовать сухие резиновые коврики или даже свернутую одежду — главное, избегать контакта с землей. Металлические предметы, включая молнии на куртках или зонты со спицами, напротив, увеличивают опасность.

Одежда тоже имеет значение. Плотные синтетические и шерстяные ткани хуже проводят ток, особенно когда остаются сухими. Мокрый плащ или джинсы теряют защитные свойства, поэтому в дождь лучше отдать предпочтение резиновой обуви и непромокаемой верхней одежде без металлических деталей.

Напомним, что 14 июля молния ударила в берег в Тульской области. В этот момент в воде находились люди: разряд убил трех отдыхающих, включая подростка. Еще семь человек пострадали. Некоторые оказались в реанимации, где за жизни борются врачи.