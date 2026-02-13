Россиянам рассказали о «запрещенных» блинах и настоящих грехах на Масленицу

В преддверии Масленицы в соцсетях стали активно распространяться списки так называемых «запрещенных» блинов, пишет «МК». Пользователи пугают друг друга тем, что некоторые рецепты могут стать причиной несчастий или даже «божьего наказания».

Астраханский священник решил внести ясность и объяснил, что на самом деле церковь думает о масленичных угощениях.

По словам батюшки, главная проблема Масленицы — вовсе не состав теста или начинки. Гораздо важнее то, как человек себя ведет. Переедание, пьянство, насмешки над верой и ближними — вот что действительно является грехом.

А вот связывать рецепты блинов с высшими силами, по мнению священника, совершенно некорректно. Грех совершается поступками человека, а не вкусом того, что лежит на тарелке.

Единственное, что церковь действительно запрещает на Масленичной неделе, — это мясо. Поэтому блины с мясной начинкой считаются неуместными. А вот молочные продукты, масло и сами блины под запрет не попадают. Так что любители классических блинов со сметаной или творогом могут быть спокойны.

Священник также напомнил, что граница греха для каждого человека своя. Главное — не совершать поступков, которые вредят отношениям с Богом и окружающими. А Масленица — это прежде всего время подготовки к Великому посту, пора примирения и работы над собой. Так что вместо того, чтобы искать в интернете списки «запрещенных» рецептов, лучше подумать о том, как провести эту неделю с пользой для души.

