Сгущенка уступила лидерство в блинной гонке: россияне признались, с чем любят есть блины на Масленицу

Социологи выяснили, с чем россияне любят есть блины. Исследование провели специалисты Россельхозбанка, опросив свыше двух тысяч граждан из разных регионов. Об этом пишет РИА Новости.

Бесспорным лидером оказалась сметана. Эту начинку выбрал почти каждый третий участник, а именно 31 процент. На втором месте расположилось сгущенное молоко, которое нравится 20 процентам опрошенных. Почетную бронзу получила икра, ее предпочитают 13 процентов респондентов.

Мясные начинки пришлись по душе 8 процентам граждан. Варенье и джемы выбрали 7 процентов. Ровно по 6 процентов участников голосовали за рыбу либо вовсе отказались от добавок. Творог и мед оказались наименее популярны: их назвали 5 и 4 процента соответственно.

Что касается внешнего вида, большинство опрошенных выбирают тонкие классические блины. Почти пятая часть респондентов призналась, что вкус для них важнее формы. Шесть процентов любят пышную и сытную выпечку. Блин-роллы и мини-версии остаются уделом узкого круга ценителей.

Вопрос калорийности волнует граждан по-разному. Для 42 процентов решающее значение имеет традиционный рецепт, а не диетические свойства. Еще треть в праздничные дни предпочитает не думать о цифрах. Лишь 17 процентов стараются облегчить состав блюд, а 8 процентов идут на частичные замены ингредиентов.

