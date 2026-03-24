Россиянам рассказали, от чего зависит форма выплаты заработной платы

Получение заработной платы наличными в России допускается, однако возможность такого формата зависит от условий, зафиксированных в трудовом договоре. Об этом « Газете.Ru » сообщила руководитель отдела кадрового учета компании Newstaff Юлия Воинова.

По ее словам, порядок выплаты заработной платы регулируется положениями трудового и валютного законодательства и не определяется исключительно предпочтениями сотрудника. Согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата может выдаваться через кассу работодателя либо перечисляться на банковский счет, указанный работником.

Эксперт уточнила, что если в трудовом договоре изначально закреплен безналичный способ расчета, изменить его позднее возможно только по взаимному согласию сторон с оформлением дополнительного письменного соглашения.

Даже при возникновении личных обстоятельств — например, блокировке банковского счета — работодатель вправе отказать в переходе на наличную форму выплаты, если такой порядок не предусмотрен документально.

Отдельно специалист напомнила о правилах расчетов с иностранными гражданами, не имеющими вида на жительство: для этой категории работников выдача заработной платы наличными рублями ограничена требованиями валютного законодательства.

Вместе с тем, если в трудовом договоре не установлен обязательный безналичный перевод, а у работодателя имеется касса и ответственный кассир, компания не может отказать сотруднику в получении заработной платы наличными.

