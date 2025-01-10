Россиянам рассказали про главные признаки рака груди

Научный сотрудник отделения опухолей молочной железы ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Тенгиз Табагуа в беседе с RuNews24.ru рассказал, какие признаки и изменения груди могут указывать на рак молочной железы.

К главным признакам тяжелого заболевания, рака молочной железы, можно отнести почти любое изменение груди. Врач Табагуа отмечает такие деформации, как втяжение соска или его девиацию, покраснение и уплотнение кожи, наличие уплотнения в самой молочной железе, а также наличие втяжения в проекции опухоли в молочной железе. Самостоятельно по таким признакам распознать рак нельзя, хотя визуальные изменения должны насторожить.

Как отмечает специалист, диагноз рака молочной железы можно поставить после инструментальной диагностики и биопсии с верификацией процесса. Никаких других надежных способов нет.

«Если у женщин в роду был рак молочной железы или семейный анамнез отягощен онкологией, то им предлагается пройти тест на наличие так называемой BRCA-мутации. В зависимости от его результатов дополнительно проводятся консультация генетика и онколога, которые на основании проведенного тестирования, решают вопрос о дальнейшей тактике лечения или наблюдения за пациенткой», — комментирует собеседник издания.

Маммография молочных желез доступна в России при диспансеризации, но только с 40 лет. В остальных случаях за обследованием нужно обращаться самостоятельно к профильным специалистам.

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