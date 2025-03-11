Россиянам рассказали про курс доллара и евро на эту неделю

Директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко рассказал «Газете.Ru», что ожидать от евро и доллара на валютном рынке в текущую неделю.

Учитывая высокие ставки ЦБ и жесткую денежно-кредитную политику, курс пока будет на стороне рубля. На показатели также повлияет геополитическая риторика, итоги выступления Трампа, торговые войны и многие другие актуальные события.

«При этом давление на национальную валюту оказывает присущее началу месяца традиционное снижение динамики продаж иностранной валюты со стороны экспортеров», — комментирует эксперт.

По словам Тимошенко, на этой неделе доллар будет стоить 88-90 рублей, с минимальным повышением. 10 марта американская валюта продавалась за 88,8 руб., евро — за 96,1 рубля.

Ранее юрист пояснил, имеют ли право банки брать комиссию за покупку новых долларов.