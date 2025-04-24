Россиянам рассказали про опасность «мраморной» кожи

Эндокринолог, эксперт по превентивной и антиэйдж-медицине Европейского медицинского центра (ЕМС) Камиля Табеева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала , что изменения на коже могут говорить об опухолях.

Как пояснила врач, у человека с опухолью надпочечников (феохромоцитома) часто встречается «мраморная» кожа, покраснение лица. Такие люди часто ловят ощущение внутренней дрожи и внезапные приливы потоотделения.

По словам Табеевой, болезнь встречается у одного человека из 200 тысяч. Есть необычные симптомы, которые могут указывать на новообразование.

«Например, безосновательный страх, ощущение внутренней дрожи, бледность кожи или покраснения лица. Также из-за этого заболевания может наблюдаться „мраморная“ кожа, внезапное сильное потоотделение», — добавила доктор.

Феохромоцитому можно заподозрить, если при нормальной массе тела наблюдаются сахарный диабет и гипертония. Однако точные диагнозы ставит лишь врач, в связи с чем важно вовремя к нему обращаться и начинать лечение как можно раньше.

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