Россиянам рассказали, сколько можно заработать за год на сдаче спермы

Акушер-гинеколог центра репродукции «Линия жизни» Мария Ганичкина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, сколько платят донорам семенной жидкости за год.

Специалист рассказала, что постоянным донором платят достаточно, чтобы назвать это дополнением к основному доходу. По ее словам, за один год мужчина, сдающий свой биоматериал, может получить 100 000 рублей и более.

Качество репродуктивного материала и частота сдачи также будут влиять на цифры. Однако зарабатывать на этом по 40 000 рублей в месяц довольно сложно и скорее является исключением из правил. Это нужно исправно быть здоровым и сдавать сперму чаще, чем раз в неделю.

«Для доноров требования очень строгие. Это здоровые молодые люди от 18 до 35 лет с хорошими внешними данными, физическим и психологическим развитием, без вредных привычек, наследственных заболеваний (в том числе и у ближайших родственников) и болезней, которые могут привести к опасным осложнениям», — добавила доктор.

Также доноры сдают анализы, проходят психологические и генетические обследования, чтобы минимизировать любые риски для будущего ребенка.

Ранее сообщалось, что почти 30 тысяч доноров крови в Подмосковье получат ежегодную выплату в увеличенном размере.