Россиянам рассказали, стоит ли покупать туры в Азербайджан на фоне обострений

Политическая напряженность между Россией и Азербайджаном серьезно ударила по туристическому потоку. В беседе с KP.RU Юрий Барзыкин, вице-президент союза, объясняет это выжидательной позицией туристов, надеющихся на скорое разрешение ситуации.

По данным Российского союза туриндустрии, новые бронирования туров в Баку практически прекратились, что привело к спаду на 40%. Те, кто уже приобрел путевки, в основном не отказываются от поездок. Около 60% запланированных туров сохраняются, хотя МИД России рекомендует тщательно оценивать текущую обстановку перед поездкой.

Отдыхающие этим летом туристы отмечают традиционное кавказское гостеприимство — гиды и обслуживающий персонал по-прежнему приветливы к русскоязычным гостям. Однако участились случаи проверки документов у российских туристов силовиками. Некоторые путешественники жалуются на бытовые проблемы: нечистые пляжи и мусор в курортных зонах.

Юрий Барзыкин подчеркнул, что для тех, кто все же решил отправиться в Азербайджан, специалисты дают конкретные рекомендации. Необходимо тщательно изучить информацию на официальных ресурсах МИД, выбирать проверенных туроператоров и заранее продумать варианты возвращения. Особенно осторожными следует быть семьям с детьми — в нынешних условиях стоит рассмотреть более спокойные направления.

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