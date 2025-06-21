Россиянам рассказали, в каких случаях можно оставить найденную вещь или деньги себе

В случае обнаружения и сокрытия чужой вещи, стоимость которой превышает 2500 рублей, граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности за кражу, поведал Александр Хаминский, юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, в интервью РИА Новости.

Специалист по праву отметил, что Конституционный суд Российской Федерации рассматривает подобные действия как намерение совершить кражу, которое может привести к преступлению. В качестве иллюстрации Хаминский привел примеры, когда люди, обнаружившие чужой сотовый телефон, извлекают из него сим-карту и снимают чехол.

«Если вы нашли чужую вещь и стали ей пользоваться или продали ее, то вы присвоили себе чужое имущество. И если стоимость такого имущества составляет более 2,5 тысяч рублей, нашедшего чужую вещь могут привлечь к уголовной ответственности за кражу», — рассказал юрист.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, человек, который обнаружил потерянную вещь, должен сообщить об этом её владельцу или другому лицу, имеющему право на получение этой вещи, и затем вернуть её владельцу. Если владелец вещи неизвестен, то необходимо незамедлительно сообщить о находке в полицию или в орган местного самоуправления, как указал юрист.

«Если по истечении шести месяцев владелец не найдется, найденную вещь можно оставить себе. В случае, если собственник все-таки объявится, нашедший имеет право на вознаграждение в размере до 20% от стоимости находки», — пояснил Хаминский.

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