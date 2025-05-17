Россиянам рассказали, в каких странах можно без проблем обменять рубли

Обменять российские рубли на местную валюту гражданин РФ может в 10 государствах мирах. Об этом со ссылкой на данные обменных пунктов стран сообщило РИА Новости.

Возможность обмена рублей на местную валюту присутствует в таких странах, как Турция, Казахстан, Грузия, Армения, Азербайджан и Узбекистан. Однако при выполнении обменных операций российским путешественникам стоит учитывать ряд ограничений.

Так, осенью 2024 гола россияне столкнулись с проблемами при обмене долларов за границей, выпущенных до 2013 года. Кроме того, в ряде стран требуют валюту нового образца, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Турции. В странах Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с заметным дисконтом.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев в декабре отмечал, что подобные проблемы с долларами возникают не только в других странах, но и в самой России.

В начале 2025 года российские банки предупредили своих клиентов о возможных трудностях с приобретением новых долларов, поскольку они могут отсутствовать в наличии. Некоторые из банков также начали взимать комиссии за покупку валюты нового образца.

Как отмечает РИА Новости, в Японии, Египте, Франции, Вьетнаме, Танзании, Южно-Африканской Республике (ЮАЭ), Венесуэле и Бразилии обмен рублей на национальную валюту практически невозможен ни в обменных пунктах, ни в крупных банках.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что в России создадут ГОСТ для халяльного туризма.